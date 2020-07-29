Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД

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Речь идет о заместителях начальника Главного центра административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД (ФКУ «ГЦАХиТО») Александре Шкиренко и Олеге Семенове. Они и «иные неустановленные лица в период с 20 ноября 2019 года по 30 июня 2020 года требовали от подчиненных сотрудников скрывать выявление недостатков и неоказания услуг в отношении ООО «Квеста С». Также они требовали визировать акты приемки работ по госконтракту на санитарно-техническое и сервисное обслуживание объектов МВД, рассказал собеседник РБК.По данным издания Baza, задержанные дали указание комендантам подписать акты и оплатить работу по уборке помещений, которая фактически не выполнялась.По данным СПАРК, в ООО «Квеста С» работают 16 человек, уставный капитал фирмы составляет 510 тыс. руб., генеральный директор — Сергей Букин. Компания может заниматься следующими видами деятельности: строительные, электромонтажные и сантехнические работы, оптовая торговля машинами и оборудованием, денежное посредничество, бухгалтерский учет и консультирование по вопросам коммерческой деятельности.Выручка компании в 2019 году составила 54 млн руб., чистая прибыль — 459 тыс. руб.Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости / РБК