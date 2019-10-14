Задержаны мажоры, которые забили до смерти биатлониста и сняли это на видео
14 октября 2019 22:28
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— В рамках расследования уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть 31-летнего жителя города Красноярска (ч. 4 ст. 111 УК РФ), задержаны двое подозреваемых. В настоящее время они допрашиваются, — рассказали в Следственном комитете РФ.
Теперь будет решаться вопрос об их аресте. Следователи сообщают, что один из задержанных оказался ранее судим за мошенничество и грабёж, а второй — за грабёж и незаконный оборот наркотиков.
К делу приобщили и видео, которое в неадекватном состоянии снял один из молодых людей. Он со странной мимикой показывал на камеру своё лицо, забрызганное кровью.
— Не должно возникать сомнений, что никакие родственные связи любого из фигурантов столь чудовищных преступлений не могут повлиять на принятие в отношении них законных решений, — заверили в СК РФ.
Иизбиение было совершено 15 сентября. 24-летний и 29-летний приятели повздорили по телефону со своим новым 31-летним знакомым. Они отправились к нему домой и избили на лестничной площадке. Мужчина через несколько дней умер в больнице.
Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование под свой контроль.
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