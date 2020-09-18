Задержан телефонный мошенник, похитивший 50 тысяч рублей у Эдгарда Запашного

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Полиция задержала троих мужчин, которые с использованием мессенджеров похитили более 4,5 млн рублей. Жертвами подозреваемых стали более 30 человек, в том числе народный артист России, сообщила ТАСС в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о директоре Большого Московского цирка, народном артисте России Эдгарде Запашном. Как отметила Волк, несколько месяцев назад в полицию обратился народный артист РФ. Он сообщил, что через мессенджер, используя в качестве аватарки фотографию его знакомого - российского бойца смешанных боевых искусств, - к нему обратился неизвестный мужчина, который сославшись на временные финансовые затруднения, попросил в долг 50 тыс. рублей. Потерпевший перечислил требуемую сумму, однако впоследствии понял, что его обманули мошенники.

Оперативники установили, что этот случай не единственный. "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Московского уголовного розыска установили местонахождение подозреваемых и задержали троих мужчин на территории городов Санкт-Петербурга и Владикавказа. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Имеются основания полагать, что фигуранты могут быть причастны к совершению более 30 подобных противоправных деяний. Предварительный ущерб превышает 4,5 млн рублей", - сказала Волк.

Как пояснила официальный представитель МВД, злоумышленники использовали приложение для обмена фотографиями и видеозаписями. В чатах они вступали в общение с пользователями и выясняли контакты известных людей из мира спорта и шоу-бизнеса. Затем в мессенджере они создавали профили-двойники, маскируясь под людей из ближайшего окружения потенциальных жертв и от их имени обращались к медийным личностям с просьбой перечислить на счет или электронный кошелек деньги - от 50 до 550 тыс. рублей. При этом подозреваемые обещали в ближайшее время вернуть долг.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе обысков в арендованных квартирах и частных домах подозреваемых изъяты банковские карты, мобильные телефоны и другие предметы, которые имеют доказательственное значение для уголовных дел, добавила официальный представитель МВД.

В апреле Запашный в Instagram сообщил, что стал жертвой телефонного мошенника, который убедил его перевести 50 тыс. рублей. По словам артиста, злоумышленник написал ему в один из мессенджеров и представился его другом - бойцом UFC Алексеем Олейником, который в настоящее время проживает в США. Через некоторое время после совершения перевода Запашный перезвонил Олейнику, но тот заявил, что никаких денег не просил.