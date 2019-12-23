За попытку дать взятку в 200 тысяч рублей полицейскому самарский бизнесмен заплатит штраф в 1 млн рублей

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Собранные следственным отделом по Промышленному району города Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору ООО Геннадию Л. Он признан виновным в "покушение на дачу взятки".Установлено, что в июне 2019 года Л. попытался передать в качестве взятки 200 тысяч рублей сотруднику полиции за не привлечение к ответственности за нарушение законодательства в сфере реализации алкогольной продукции.Приговором суда Липкину назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 1 миллиона рублей.Фото: СУ СК РФ по Самарской области