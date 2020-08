За какие товары с AliExpress вас могут посадить или оштрафовать

168

Но за определенные покупки, по российским законам, вас могут наказать. В лучшем случае “впаяют” штраф, в худшем – даже тюремный срок. И да, незнание закона не освобождает от ответственности.Разбираемся, что небезопасно заказывать с AliExpress, и что за это грозит.Компактные GPS-трекеры часто покупают, чтобы установить в машину на случай угона или прикрепить на ошейник собаки – если убежит, будет проще найти. Но такие устройства могут посчитать средствами для негласного получения информации.За последнее время было сразу два громких случая, связанных с покупкой трекеров. Первый – с курганским фермером Евгением Васильевым, который купил GPS-трекер для своего теленка. Второй – с Денисом Дорофеевым из Новосибирска: он заказал два таких трекера для собак, но потом решил продать их. И попался на “контрольной закупке”.Васильеву повезло: дело рассматривали больше года, но закрыли за отсутствием состава преступления. Дело на Дорофеева завели в июле 2020 года, и оно пока в процессе.В СК РФ ранее заявляли:Не могут быть квалифицированы по статье 138.1 УК РФ действия лица, которое приобрело предназначенное для негласного получения информации устройство с намерением использовать, например, в целях обеспечения личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности имущества или в целях слежения за животными и не предполагало применять его в качестве средства посягательства на конституционные права граждан.В 2019 году правила классификации спецсредств уточнили. Но дело на Дорофеева спустя год всё равно открыли – за то, что он хотел продать опасные гаджеты. В общем, не рискуйте.По какой статье могут обвинить: ст. 138.1. УК РФ Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.Что будет: штраф до 200 тыс. рублей, принудительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до 4 лет.Логика та же, что и в предыдущем пункте: если вы покупаете несертифицированный в РФ гаджет, который позволяет скрыто записывать звук или видео, то нарушаете закон. 48-летний волгоградец проверил это на себе. Он заказал очки c видеокамерой за 1 тыс. рублей и хотел продать их в России за 2 тыс.Но гешефт не удался. К спекулянту пришли из СК РФ и после контрольной закупки возбудили дело. Забрали очки, назначили штраф в 7 тыс. рублей.Похожий случай произошел в Новокузнецке. Алексей Жаворонков заказал на AliExpress горнолыжные очки с видеокамерой, чтобы снимать свои заезды.Результат – суд, штраф 15 тыс. рублей. Очки, конечно же, забрали.Ещё раз: если вы покупаете камеру, которая всем заметна, вам ничего за это не грозит. Но если гаджет миниатюрный или имитирует другую технику (например, это флешка с диктофоном или ручка с видеокамерой), вас могут оштрафовать или посадить.Дело откроют и за пинхол-камеры – у которых зрачок вынесен за пределы корпуса. Теоретически могут оштрафовать даже за заказ камеры заднего вида для автомобиля.Подумайте дважды, даже если вы заказываете детскую игрушку вроде “набора юного шпиона”. Или наручные часы с камерой. Таких дел уже вагон и маленькая тележка.По какой статье могут обвинить: ст. 138.1. УК РФ Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.Что будет: штраф до 200 тыс. рублей, до 4 лет принудительных работ, ограничения или лишения свободы.Китайский “ноунейм” и модели, которые официально не пришли в Россию, тоже могут до вас не дойти. В перспективе весь этот “серяк” обещают блокировать и отключать от мобильных сетей.Здесь есть нюанс: смартфоны не подлежат обязательной сертификации (только декларированию), потому что рассматриваются не как средства связи, а как низковольтное оборудование. Но нотификация на модель должна быть.Нотификации заводят, когда смартфоны официально приходят в РФ. Их список представлен здесь.Посылки со смартфонами без нотификаций иногда задерживают. Самый громкий случай в 2014 году произошел с Евгением Яруткиным из Димитровграда.Мужчина заказал Moto G, который тогда не продавался в РФ и, соответственно, не имел нотификации. Посылку пришлось отправить обратно, но дело всё равно завели. В определении указали:Сотовый телефон Motorola XT1032 (код товара согласно ТН ВЭД ТС – 8517120000) является абонентским устройством связи, имеющим функции шифрования, и попадает под раздел 2.19 “Шифровальные (криптографические) устройства, ввоз которых на таможенную территорию Таможенного союза и вывоз с таможенной территории Таможенного союза ограничен”, утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 №134.Правила касаются и других устройств. Например, дешевых китайских ноутбуков, планшетов и роутеров, которых официально нет в России.Если же вы будете заказываете смартфоны без нотификации для продажи в своем интернет-магазине, то ситуация осложняется. Для юрлиц есть дополнительные штрафы за использование смартфонов без нотификации.По какой статье могут обвинить: ч. 2 ст. 13.6 КоАП РФ Использование средств связи или несертифицированных средств кодирования (шифрования), не прошедших процедуру подтверждения их соответствия установленным требованиям, 16.3. КоАП РФ Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в РФ и (или) вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС или из РФ.Что будет: по ч. 2 ст. 13.6 КоАП РФ для юрлиц – штраф 60-150 тыс. рублей, по ст. 16.3 КоАП – штраф 1-2,5 тыс. рублей.Если чехол для iPhone стоит в 10 раз дешевле, чем на сайте Apple, его могут изъять. В законе есть понятие сходства до степени смешения. Если фейковый чехол можно спутать с настоящим, это контрафакт. Даже если он без логотипа, и тем более если с логотипом.Свежий пример – из Нижневартовска. Местная жительница заказала в Китае 41 поддельный чехол с надкушенным яблоком и попалась на этом. Apple оценила ущерб для бренда в 96,4 тыс. рублей.По какой статье могут обвинить: 16.3. КоАП РФ Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в РФ и (или) вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС или из РФ,Что будет: штраф 1-2,5 тыс. рублей + компенсация ущерба производителю.Новые кеды и кроссовки в фирменном магазине стоят бешеных тысяч. Но откуда у бедного студента такие деньги? То ли дело на AliExpress: на вид то же самое, но в 5-10 раз дешевле!Конечно, по запросу Adidas Yeezy или Converse All Stars вы мало что найдете на сайте. А вот поиском по картинке – вполне.Пересылать контрафакт запрещено Всемирной почтовой конвенцией. Если таможня найдет подделки в вашей посылке, их конфискуют, а вы заплатите штраф.Достаточно, чтобы вещи были похожи на оригиналы. Даже если вместо Yeezy будет написано Easy, а вместо Adidas – Abibas. Поддельных Supreme и Gucci это тоже касается.По какой статье могут обвинить: 16.3. КоАП РФ Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в РФ и (или) вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС или из РФ.Что будет: штраф 1-2,5 тыс. рублей.Если нож или части для него признают холодным оружием, у вас будут проблемы с такой посылкой. Но наказание назначат только после экспертизы. Правила, которые определяют холодное оружие в РФ, достаточно длинные и запутанные.Основа – закон "Об оружии" №150-ФЗ. Также ссылаются на ГОСТ Р 51215-98. “Оружие холодное. Термины и определения”: там можно найти не только десятки видов ножей, но и мечи, палаши, сюрикены, сабли, боевые топоры, алебарды и многое другое. Есть и ещё десяток ГОСТов о спортивных, туристических ножах, кинжалах и др., например, ГОСТ Р 51500-99, ГОСТ Р 51548-2000, ГОСТ Р 51501-99, ГОСТ Р 51715-2001, ГОСТ Р 51644-2000.Пример из Оренбурга: женщина заказала на Aliexpress два ножа. В описании на сайте было сказано, что ножи не относятся к холодному оружию.Но, во-первых, в Китае другие правила и стандарты. Во-вторых, продавцы не всегда указывают точные данные. В общем, женщину оштрафовали на 1,5 тыс. рублей.Более того: если вы решите изготовить охотничий нож у себя в гараже из заготовок и продать его за пять сотен, на вас заведут дело сразу по двум статьям (изготовление и сбыт). Жителю Бийска за такое дали 8 месяцев условно. Так что заказывать лезвия и рукояти с Aliexpress, чтобы собрать нож самостоятельно, тоже не стоит.По какой статье могут обвинить: 16.3. КоАП РФ Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в РФ и (или) вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС или из РФ.Что будет: штраф 1-2,5 тыс. рублей.Антикварное оружие тоже могут не пустить в страну. Так, жителя Череповца признали виновным за заказ шпаги офицера США образца 1860 года более чем за 12 тыс. рублей.Оружие антикварное, с инкрустацией, отнесли к категории холодного оружия. Штраф не наложили, но шпагу конфисковали.Напомним, в России запрещена продажа оружия онлайн, хотя есть обходные пути. И пересылка по почте тоже.Исключение – световые мечи. Их точно можно заказывать :)По какой статье могут обвинить: 16.3. КоАП РФ Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в РФ и (или) вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС или из РФ.Что будет: штраф 1-2,5 тыс. рублей.Покупая арбалет или лук, нужно знать, как отличить игрушку и спортивный инвентарь от оружия. Основные документы – п. 5.1 ГОСТ Р 52115-2003 и изменение № 1 ГОСТ Р 51905-2002.В России луки считаются оружием, если сила их дуги больше 27 кгс (60 lbs – фунтов). Для арбалетов – 43 кгс (95 lbs). Всё, что сильнее, продается только при наличии у вас лицензии.Но пересылать оружие по почте всё равно нельзя. По ГОСТ Р 51549-2000, луки с силой дуги от 14 кгс (31 lbs) и арбалеты от 20 кгс (44 lbs) – это спортивное оружие. На его ввоз нужно оформлять разрешение. Вот случай, когда компания из Владивостоке заказала в Китае арбалет, а его завернули на таможне.По какой статье могут обвинить: 16.3. КоАП РФ Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в РФ и (или) вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС или из РФ.Что будет: штраф 1-2,5 тыс. рублей.С шокерами похожая история. Модели мощностью до 0,3 Вт не считаются оружием по п. 3.2.1 ГОСТ 50940-96. Так что всякие ручки-приколы, которые слегка бьют током, заказывать можно.Всё, что мощнее – оружие, которое запрещено к пересылке. То есть вы можете купить шокер без лицензии, но только в РФ.К слову, стандарт ограничивает гражданские шокеры мощностью 3 Вт. У тех, которыми пользуются спецслужбы, мощность может доходить и до 10 Вт.Часто шокеры можно найти в разделах с фонарями. Встроенный в рукоять шокер нужен для самозащиты.Бывает, что шокер продается под видом отпугивателя для собак. Разряд тока приводит к появлению в воздухе озона, многим собакам не нравится его запах.Пример из практики: мужчина заказал на Aliexpress фонарик-электрошокер, чтобы защищаться от собак. Посылка не пришла, зато пришел штраф на 2 тыс. рублей.По какой статье могут обвинить: 16.3. КоАП РФ Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в РФ и (или) вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС или из РФ.Что будет: штраф 1-2,5 тыс. рублей.Снаряды для пейнтбола остановят на границе. Так, суд считает шары с краской боеприпасами, а не спортивным инвентарем (здесь ещё один аналогичный кейс).С другой стороны, в этом случае истец доказал, что шары – это не боеприпасы. Но таких ситуаций очень мало, да и услуги адвокатов обходятся дорого.Второй важный момент: пейнтбольные маркеры с дульной энергией до 3 кДж не считаются пневматическим оружием. Но ввозить всё равно нельзя – это имитация оружия. Такие товары, согласно Всемирной почтовой конвенции, пересылать запрещено.И даже если вы заказываете на Aliexpress зажигалку “под револьвер” или хороший игрушечный пистолет, на вас тоже могут завести дело. А вдруг вы пойдете корованы магазины грабить?!По какой статье могут обвинить: 16.3. КоАП РФ Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в РФ и (или) вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС или из РФ.Что будет: штраф 1-2,5 тыс. рублей.Электроудочка создает в воде разряд тока, который губит рыбу в радиусе нескольких метров. В результате много живых существ гибнет и опускается на дно водоема. А браконьеры забирают лишь несколько крупных рыбин.Ввозить такие гаджеты в РФ нельзя. Пользоваться такими приспособлениями запрещает и закон о любительской рыбалке. Сайты с электроудочками регулярно блокируют.Но почему на фото товара выше изображен какой-то непонятный бокс с проводами? Неужели его задержат?Обычно электроудочка – это металлический сачок. Он выступает анодом, а провода, которые крепятся на его обод и питаются от аккумулятора – катодом.Если прокрутить страницу с товаром вниз, всё становится понятнее. Бокс нужно подключить к аккумулятору (можно автомобильному с 12 В на выходе). Затем достаточно просто бросить провод в воду или подключить его к сачку.В посылке, конечно, могут и не распознать основу для электроудочки. Но мы бы не рисковали.По какой статье могут обвинить: 16.3. КоАП РФ Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в РФ и (или) вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС или из РФ.Что будет: штраф 1-2,5 тыс. рублей.Дополнительно: по ч. 1 ст. 256 УК РФ Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов штраф 300-500 тыс. рублей, до 2 лет лишения свободы.Рыболовные сети – это орудия для лова рыбы и охоты, которые запрещены для ввоза в ЕАЭС. Синтетические сети с нитями диаметром до 0,5 мм и размером ячейки до 100 мм считаются орудием массового вылова. Это, прежде всего, путанки и трехстенки.Мелкая рыба застревает в таких сетях, травмируется, страдает, а потом её просто выбрасывают. К тому же мелкие сети теряются в водоемах, мешают миграции рыбы, наносят вред природе.Таможня разъяснила, что запрещено не только использование, но и ввоз сетей. Если декларировать их как разрешенные, наказания тоже не избежать.По какой статье могут обвинить: ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров, 16.3. КоАП РФ Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в РФ и (или) вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС или из РФЧто будет: по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ – от половины до двукратной стоимости товаров, по ст. 16.3 КоАП РФ – штраф 1-2,5 тыс. рублей.Товары, при создании которых пострадали редкие виды растений или животных, запрещены Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. В этом документе – сотни тысяч видов, включая кораллы, рептилий и др.Чтобы на таможне не возникло вопросов, на товар нужен особый сертификат. Он должен подтверждать, что животное не выловлено или растение не собрано в дикой природе и не относится к редким экземплярам.По какой статье могут обвинить: 16.3. КоАП РФ Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в РФ и (или) вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС или из РФ.Что будет: штраф 1-2,5 тыс. рублей.Живые растения и семена на AliExpress лучше не заказывать. Почтовые правила запрещают их пересылать.Если посылку вскроют, то ваши семена просто отправят продавцу. Штраф за них не наложат, но деньги за покупку продавец может не вернуть.Нельзя просто так ввозить пестициды и удобрения для растений. Их могут посчитать ядовитыми или опасными веществами. Особенно строгие правила действуют в отношении средств защиты растений, которые подпадают под действие приложений A и B Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях от 22 мая 2001 года (“Альдрин” , “Хлордан” и др.).По какой статье могут обвинить: 16.3. КоАП РФ Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в РФ и (или) вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС или из РФ.Что будет: штраф 1,5-2,5 тыс. рублей.Краснодарский ученый Дмитрий Лопатин заказал из Китая литр гамма-бутиролактона. Вещество ему нужно было для создания солнечных батарей.Правда, тот же гамма-бутиролактон является не только растворителем, но и мощным психотропом – прекурсором (основой для получения) бутирата. Зная об этом, таможенники задержали посылку для Лопатина.Дело возбудили по статье о контрабанде психотропных веществ. Сначала Лопатину дали 3 года условно – за “совершение покушения на незаконное приобретение без цели сбыта психотропных веществ в крупном размере”. Но прокуратура считала, что это слишком мало, и просила 11 лет тюрьмы.К счастью, суд отказал. Потом уголовное дело прекратили, судимость сняли, и молодой ученый уехал из России.Конечно, гамма-бутиролактон мы на AliExpress не нашли. Но при желании и набор косметики для кислотного пилинга могут изъять – не всегда состав на этикетке отвечает реальному. Список запрещенных веществ здесь.По какой статье могут обвинить: 229.1 УК РФ Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов.Что будет: 3-7 лет тюрьмы, штраф до 1 млн рублей, в крупном размере – 10-20 лет тюрьмы, штраф до 1 млн рублей.Помните, как в “Реквиеме по мечте” главная героиня Сара пыталась похудеть, принимая таблетки с амфетамином? Сейчас куда популярнее и дешевле препараты с сибутрамином – “Королевские бобы” и т.д.Но заказывать их из Китая не советуем: если найдут, придется отвечать по всей строгости закона. Причем на упаковке о сибутрамине может быть ни слова.Дел с “участием” сибутрамина немало. Например, в 2019 году жительница Волгоградской области заказала из Казахстана те самые “Королевские бобы”. Состав её не смутил: только травы и натуральные компоненты.Но внутри оказался и сибутрамин. Препарат изъяли, штраф наложили.Жительница Красноярска купила препарат “Лида” с сибутрамином в Китае и, вернувшись домой, решила его продать. Дали в сумме четыре года условно – за контрабанду и незаконный оборот сильнодействующих веществ.Таблетки с тестостероном, тренболоном и другими анаболиками, которые помогают быстро нарастить объем мышц, тоже под запретом. Они включены в список сильнодействующих препаратов.Травяные смеси вроде трибулус террестрис для усиления “мужской мужественности” и сушеные грибы тоже лучше не заказывать. Особенно вместе с амфетамином – могут дать 10 лет тюрьмы.По какой статье могут обвинить: 16.3. КоАП РФ Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в РФ и (или) вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС или из РФ, ч. 1 ст 226.1 УК РФ Контрабанда сильнодействующих веществ, ч. 3 ст 234 УК РФ Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта.Что будет: по ст. 16.3 – штраф 1-2,5 тыс. рублей, по ч. 1 ст 226.1 УК РФ – 3-7 лет тюрьмы, штраф до 1 млн рублей, по ч. 1 ст 226.1 УК РФ – штраф до 40 тыс. рублей, до 3 лет ограничения или лишения свободы.Взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, а также вещества, которые разрушают озоновый слой, запрещено пересылать почтой. К ним относятся и лаки для ногтей, дезодоранты и другие аэрозоли, а также петарды, фейерверки, дымовые шашки, бенгальские огни и фаеры.Да, антисептик тоже нельзя, говорит нам Всемирная почтовая конвенция. И баллончики с краской для граффити, краски, грунтовки и т.д. Даже спички!По какой статье могут обвинить: 16.3. КоАП РФ Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в РФ и (или) вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС или из РФ.Что будет: штраф 1-2,5 тыс. рублей.Почта запрещает пересылать “предметы непристойного или безнравственного характера”. Определение очень расплывчатое, но при должном рвении сюда можно отнести и игрушки для взрослых, и хентай-мангу, и какой-нибудь фартук с забавным принтом, который можно купить едва ли не на каждой станции метро.По какой статье могут обвинить: 16.3. КоАП РФ Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в РФ и (или) вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС или из РФ.Что будет: штраф 1-2,5 тыс. рублей.Алкогольные напитки любой крепости, а также непосредственно спирт, в Россию пересылать запрещено. Табак, сигареты, сигары и курительные смеси – тоже.Таким образом, посылка может отправиться к вам из Китая, но на таможне её посчитают контрабандой и не впустят. На вас наложат штраф, а продавец деньги, скорее всего, не вернет – он же не виноват, что в России такие законы.По какой статье могут обвинить: 16.3. КоАП РФ Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в РФ и (или) вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС или из РФ.Что будет: штраф 1-2,5 тыс. рублей.Драгоценные камни запрещены к пересылке почтовыми правилами. Нельзя заказывать только отдельные камни, а ювелирные изделия – можно.Впрочем, во Всемирной почтовой конвенции и насчет ювелирных изделий есть ограничения. Например, на таких посылках нужно обязательно указывать ценность вложений.Но учитывайте, что порог беспошлинного ввоза составляет 200 евро. Всё, что свыше, облагается пошлиной 2 евро за 1 кг, но не менее 15% от стоимости.По какой статье могут обвинить: 16.3. КоАП РФ Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в РФ и (или) вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС или из РФ.Что будет: штраф 1-2,5 тыс. рублей.Уверены, что вы хотя бы раз заказывали что-то из этого списка, и ничего вам за это не было. Что ж, good for you!Таможня действительно сканирует и вскрывает посылки выборочно. Естественно, выписывать штрафы за каждый лак для ногтей или поддельный чехол ни рук, ни времени не хватит. Но лучше перестраховаться и спать спокойно.