За изнасилование и убийство 7-летней девочки самарец на 20 лет отправится в колонию строгого режима
20 июня 2019 18:29
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Следствием и судом установлено, что 20 июля 2018 года в период времени с 17 до 19 часов Захаров в состоянии алкогольного опьянения находился у дома № 93 по улице Энтузиастов в Самаре. Здесь он увидел ранее ему знакомую 7-летнеюю девочку, которая гуляла во дворе указанного дома. Захаров решил ее изнасиловать и увел ребенка на территорию заброшенного стадиона.
Где после изнасилования, с целью скрыть данное преступление, убил девочку. После этого спрятал тело ребенка под бытовым и строительным мусором и скрылся с места совершения преступления.
Примерно с 22 часов этого же дня, Захаров, с целью отведения от себя подозрений о причастности к совершению преступлений, инициировал поиски девочки и принимал в них активное участие, вводя в заблуждение родственников потерпевшей и иных лиц, участвующих в поисках ребенка.
Уголовное дело насчитывало 8 томов, в ходе предварительного расследования было проведено 5 осмотров места происшествия, проверка показаний на месте происшествия, около 50 выемок образцов для сравнительного анализа, более 20 судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, судебно – медицинские, генетические, одорологические и другие. Оперативное сопровождение по уголовному дел осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.
Приговором федерального суда Советского района города Самары Захарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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