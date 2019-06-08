Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест под аплодисменты. Видео
8 июня 2019 23:44
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Суд постановил освободить Голунова из-под стражи в зале суда. Ему запрещено выходить за пределы помещения, общаться с лицами, проходящими по делу, и использовать средства связи. Собравшиеся у здания суда встретили постановления о домашнем аресте продолжительными аплодисментами и скандировали имя журналиста.
Обвинение настаивало на аресте Голунова, мотивируя это тем, что у него есть загранпаспорт и он живет не по месту регистрации, а следовательно "может скрыться". За журналиста поручились главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов и председатель правления редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
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