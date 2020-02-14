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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Журналист Голунов получил от прокуратуры письмо с извинениями

14 февраля 2020 19:25
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В нём также говорится о прекращении уголовного преследования, разъясняются права о возмещении имущественного и морального вреда и право на реабилитацию.
Журналист "Медузы" Иван Голунов сообщил, что получил от прокуратуры письмо с извинениями за необоснованное уголовное преследование, передает life.ru.

— Получил письмо от прокурора Западного округа Москвы... Сегодня у всех валентинки, а у меня только письмо от прокурора, — написал Голунов в своём телеграм-канале.

Напомним, 7 июня 2019 года журналист Иван Голунов был задержан за хранение наркотиков. По его собственным словам, запрещённое вещество ему подбросили. Ситуация получила широкую огласку в Интернете и СМИ, в связи с чем через четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование было остановлено.

В январе суд арестовал всех фигурантов дела Голунова — пятерых экс-полицейских. По данным следствия, они подбросили журналисту наркотики, которые сами незаконно хранили. 
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Комментарии


Закон
14 февраля 2020  19:25
В нём также говорится о прекращении уголовного преследования, разъясняются права о возмещении имущественного и морального вреда и право на реабилитацию.
Журналист Голунов получил от прокуратуры письмо с извинениями
В нём также говорится о прекращении уголовного преследования, разъясняются права о возмещении имущественного и морального вреда и право на реабилитацию.  Закон
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