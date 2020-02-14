Журналист Голунов получил от прокуратуры письмо с извинениями
14 февраля 2020 19:25
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— Получил письмо от прокурора Западного округа Москвы... Сегодня у всех валентинки, а у меня только письмо от прокурора, — написал Голунов в своём телеграм-канале.
Напомним, 7 июня 2019 года журналист Иван Голунов был задержан за хранение наркотиков. По его собственным словам, запрещённое вещество ему подбросили. Ситуация получила широкую огласку в Интернете и СМИ, в связи с чем через четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование было остановлено.
В январе суд арестовал всех фигурантов дела Голунова — пятерых экс-полицейских. По данным следствия, они подбросили журналисту наркотики, которые сами незаконно хранили.
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