Жителю Похвистнево штраф за употребление наркотиков дополнили обязательными работами

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Сотрудниками полиции в отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотическихсредств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 тысяч рублей.Добровольно долг мужчина не погашал, в связи с чем в отделении судебных приставов Похвистнево в отношении него возбуждено исполнительное производство.Мировым судьей вынесено административное наказание мужчине в виде обязательных работ сроком на 20 часов.Теперь должнику придется не только заплатить административный штраф, но и потрудиться на благо родного города, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области