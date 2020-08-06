Жителя Липецка осудили за то, что сосулька с его балкона убила женщину

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По данным следствия, вечером 4 февраля 2019 года с козырька балкона на пятом этаже жилого дома № 94 по Депутатской улице на 78-летнюю прохожую упала "снежная глыба".Пострадавшую отвезли в больницу, где она скончалась на следующее утро от черепно-мозговой травмы и компрессионного перелома позвоночника."Следователи выясняли, что козырек балкона конструктивным элементом здания, обслуживание которого входит в обязанности коммунальщиков, не является. Это самовольно установленная собственником конструкция и он обязан следить за ее состоянием. При этом собственник уведомлялся коммунальщиками о необходимости очистки козырька от наледи", — сообщили в СК.Суд признал владельца квартиры виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил к ограничению свободы на полтора года.Кроме этого, он должен выплатить семье погибшей женщины почти 420 тысяч рублей.Фото: ru.freepik.com