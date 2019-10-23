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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Житель Ставропольского района заключен под стражу за незаконную банковскую деятельность

23 октября 2019 09:11
137
Следствие по уголовному делу продолжается.
Жителю Самарской области судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 07.12.2019 включительно.

17.10.2019 года сотрудники ГУ МВД России по Самарской области задержали руководителя общества с ограниченной ответственностью, мужчину 1970 года рождения. Житель Ставропольского района Самарской области обвиняется в совершении преступлений по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей», совершённых в составе группы, состоящей из 16 человек.

Начальник ОИОС ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн:

«В настоящее время следователем установлено, что задержанный, являясь членом группы, за денежное вознаграждение в виде процентов в размере 3,6% – 3,8% от выдаваемой суммы предоставлял сообщникам наличные денежные средства, а также путём заключения фиктивных сделок организовывал и обеспечивал документальное оформление перечислений на расчётные счета ООО и дальнейшее их движение по этим счетам».

По ранее возбужденному в сентябре 2017 года уголовному делу по факту незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей задержанному 19.10.2019 года судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие по уголовному делу продолжается, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 
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