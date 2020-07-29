Житель Самарской области проведет в колонии 1 год и 9 месяцев за оскорбление полицейских

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В августе прошлого года сотрудники Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте при несении службы на железнодорожной платформе станции Саранск выявили мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.При составлении протокола об административном правонарушении гражданин отказался предъявлять документ, удостоверяющий личность и стал выражаться грубой нецензурной бранью в адрес правоохранителей, публично унижая честь и достоинство полицейских как представителей власти. Свои противоправные действия он продолжил и в комнате полиции.Следственными органами Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ было возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти».Суд назначил наказание виновному в виде 6 месяцев исправительных работ. С учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору за кражу мужчина окончательно приговорен к 1 году 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, передает пресс-служба Рузаевского линейного отдел МВД России на транспорте.