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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Житель Шенталинского района пришел на судебное заседание с бутылкой спиртного

10 декабря 2019 16:24
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Судебные приставы привлекли его к административной ответственности.
Судебные приставы привлекли к административной ответственности мужчину, который пришел на судебное заседание с бутылкой спиртного.

На входе в здание суда житель Шенталинского района Самарской области был остановлен судебными приставами по обеспечению установленного порядка
деятельности суда. Перед прохождением процедуры досмотра мужчина был предупрежден, что при себе запрещается иметь взрывчатые вещества, предметы,
ими начиненные, огнестрельное и травматическое оружие, сигнальные и стартовые пистолеты, электрошоковые устройства, колюще-режущие предметы, сжатые, сжиженные газы и легковоспламеняющиеся жидкости, а также любые ядовитые и отравляющие вещества.

Гражданин С. на предупреждение судебных приставов ответил, что у него с собой запрещенного ничего нет. Однако при прохождения процедуры досмотра,
работникам Службы судебных приставов у мужчины была выявлена стеклянная бутылка со спиртосодержащей жидкостью, что является нарушением
установленного порядка пребывания в здании суда.

Судебными приставами по ОУПДС в отношении мужчины составлен протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ («Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов»). Теперь гражданину С. придется оплатить административный штраф в размере 500
рублей.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области напоминает, что на судебных приставов по ОУПДС возложено обеспечение порядка в зданиях и помещениях судов. В этом работникам Службы помогают камеры видеонаблюдения, ручные и стационарные металлодетекторы, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области. 



Фото:    пресс-служба УФССП России по Самарской области
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Комментарии


Закон
10 декабря 2019  16:24
Судебные приставы привлекли его к административной ответственности.
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