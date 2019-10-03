Житель Борского района осужден за хранение 80 ручных гранат

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14 июля 2019 года УФСБ совместно с органами полиции и ОМОН Росгвардии по адресу проживания Мышкина А.В. (с.п. Большое Алдаркино Борского района Самарской области) обнаружены и изъяты:- 80 ручных гранат «Ф-1» без запалов;- 2 ручные гранаты «РГО» без запалов;- 2 запала УЗРГМ-2.15 июля 2019 года на основании переданных Управлением материалов органами полиции в отношении Мышкина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ.18 сентября 2019 года решением Богатовского районного суда Самарской области Мышкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ, ему назначено наказанием в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.Приговор вступил в законную силу, передает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСБ России по Самарской области