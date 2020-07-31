Жене рэпера Картрайта предъявили обвинение в его убийстве

Следствие предъявило обвинение супруге украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марине Кохал, которую ранее задержали по подозрению в его убийстве, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу, передает ТАСС.
"В настоящее время ей предъявлено обвинение", - сказали в пресс-службе.
По данным СК, убийство украинского рэпера произошло в ходе внезапно возникшего конфликта с супругой Мариной Кохал. "Обвиняемая <…> неустановленным следствием способом причинила смерть своему супругу. Далее с целью сокрытия следов преступления обвиняемая расчленила тело потерпевшего на отдельные части с целью последующего уничтожения", - сказали в пресс-службе.
Следствие намерено ходатайствовать об ее аресте. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Фото: Александр Щербак/ТАСС
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