Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных
27 января 2020 17:04
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Это произошло 25 декабря прошлого года. Нарушителю, приехавшему по журналистской визе, объявили официальное предостережение и дали трое суток на то, чтобы покинуть Россию. На следующий день он выехал на родину.
Японским дипломатам заявили протест и вручили ноту. Советника-посланника посольства в Москве вызывали в МИД для объяснений.
Фото: Вадим Савицкий / ТАСС/ РБК
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