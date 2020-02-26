Вынесен приговор бывшему замглавы Росгвардии в Самаре Дмитрию Сазонову: 12 лет колонии строгого режима
26 февраля 2020 18:52
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Следствием и судом установлено, что в период с 2011 года Сазонов, занимая руководящие должности в правоохранительных органах Самарской области лично и через посредников систематически получал незаконные денежные вознаграждения от представителей частной охранной организации за способствованию незаконному бездействию – непринятию подчиненными должностными лицами мер ответственности к сотрудникам организации, в случае выявления нарушений в их деятельности.
Он же, в период с 2015 по 2018 год систематически получал незаконные денежные вознаграждения от директора ООО за способствование размещению фотостудий в родильных домах города Самары, а также обеспечение их беспрепятственной работы.
Общая сумма взяток, полученная Сазоновым за указанные незаконные действия, составила более 20 миллионов рублей.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области.
Приговором суда Сазонову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, со штрафом в размере 220 миллионов рублей в доход государства.
Отбывать наказание Сазонов будет в исправительной колонии строгого режима, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
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