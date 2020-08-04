Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью 13-летнего кадета СКК МВД

Сегодня, 4 августа, по обращению депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна следственным отделом по Красноглинскому району Самары Следственного управления следственного комитета РФ (СУ СК) по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа работников управляющей компании ООО «БИК» .
Речь идет о фирме, из-за халатности которой с крыши многоквартирного дома упал и погиб восьмиклассник. Мальчик проник на кровлю через открытый чердак.
О решении силовиков депутат сообщает
на своей странице в твиттере.
Мама погибшего ребенка, ученика Самарского кадетского корпуса (СКК) Егора Деянова Ольга пришла на прием к Александру Хинштейну в прошлый четверг, 30 июля.
Она рассказала парламентарию о том, что ее ребенку беспрепятственно удалось забраться на крышу жилого дома, откуда он впоследствии сорвался и упал. Ольга Деянова попросила Александра Хинштейна наказать нерадивую УК, причем не только в память о сыне, но и чтобы обезопасить других детей.
«Я не хочу, чтобы дело, связанное со смертью моего сына «закрыли» как ненужную книгу. Если бы окно на выход на крышу был закрыт, Егор бы не погиб. Прошу Вас, Александр Евсеевич, добиться справедливости!», — обратилась к депутату убитая горем женщина.
Навести порядок в данной ситуации для Александра Хинштейна — дело чести. И не только потому, что самарская «кадетка» — его детище.
«В СКК исключительного мнения и о Егоре, и о Вас. Я обещаю, что сделаю все для того, чтобы виновные понесли наказание. Обращусь в прокуратуру, в другие инстанции. Считаю, что здесь существует чистейший состав уголовного преступления. Однозначно, нужно привлекать должностных лиц УК к ответственности, хотя бы для того, чтобы наши дети не падали с крыши, и чтобы работники других УК понимали, что за каждую открытую на чердак дверь, они будут сидеть в тюрьме», — уверил женщину депутат.
Уголовное дело возбудили менее, чем через неделю. Александр Хинштейн держит ситуацию на личном контроле, передает hinshtein.ru.
Ф
ото: hinshtein.ru
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