Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в районе села Климовка

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Следственным отделом Сызрани возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По версии следствия, сегодня утром в районе села Климовка муниципального района Шигонский Самарской области с технологического моста через реку Волга упал гусеничный кран. В результате происшествия двое мужчин, 1967 и 1981 года рождения погибли. Ещё трое мужчин получили телесные повреждения различной степени тяжести, двоим из них сейчас оказывается медицинская помощь, а третий пострадавший от госпитализации отказался.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причин ему предшествующих, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области