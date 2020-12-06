Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в районе села Климовка

Следственным отделом Сызрани возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
По версии следствия, сегодня утром в районе села Климовка муниципального района Шигонский Самарской области с технологического моста через реку Волга упал гусеничный кран. В результате происшествия двое мужчин, 1967 и 1981 года рождения погибли. Ещё трое мужчин получили телесные повреждения различной степени тяжести, двоим из них сейчас оказывается медицинская помощь, а третий пострадавший от госпитализации отказался.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причин ему предшествующих, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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