Военный суд арестовал генерала Милейко по делу о крупном мошенничестве

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Московский гарнизонный военный суд арестовал бывшего заместителя директора Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, передают "Известия". Об этом сообщил в пятницу, 18 декабря, источник «Интерфакса».

«Московский гарнизонный военный суд избрал в отношении Милейко меру пресечения в виде заключения под стражу, удовлетворив тем самым ходатайство следствия», — привели сообщение в агентстве.

Накануне 17 декабря стало известно, что Милейко предъявили обвинения в организации мошенничества в особо крупном размере при закупке Росгвардией обмундирования по завышенным ценам. Экс-замдиректора ведомства свою вину не признал.

Ранее 21 октября Милейко уже задерживали по подозрению о мошенничестве. Тогда у Милейко прошли обыски в рамках возбужденного после проверки военной прокуратуры дела, начатой по инициативе руководства Росгвардии.

В середине ноября бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела Дивизии имени Дзержинского Кирилл Прокудин заключил сделку со следствием и дал показания на бывшего замглавы Росгвардии Сергея Милейко.

Фото: Росгвардия/"Известия"