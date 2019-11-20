Военком-взяточник приговорен к 2 годам колонии общего режима

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Правоохранители выяснили, что старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан военного комиссариата Кировского и Красноглинского районов Самары Барабаш за денежные вознаграждения от «заинтересованных граждан» оказывал содействие в их незаконном освобождении от призыва в ВС РФ.В период проведения призывных кампаний военком-коррупционер использовал мошенническую схему по освобождению от призыва при помощи незаконного снятия с воинского учёта в военкомате Кировского и Красноглинского районов. Затем личные дела направлялись в военкомат по городу Отрадный и Кинель-Черкасскому району — там призывники признавались ограниченно годными к военной службе.Освобождение от призыва осуществлялось путем внесения в медицинские документы из личных дел фиктивных данных о медицинских заболеваниях. Каждый призывник платил Барабашу за эти услуги от 80 до 100 тыс. рублей. Всего в деле военкома — 4 доказанных эпизода получения взяток на общую сумму 340 тыс. руб.Красноглинский райсуд признал военкома виновным в совершении мошенничества и приговорил к 2 годам колонии общего режима с трехлетним запретом на госслужбу. Вчера приговор прошел апелляционную инстанцию областного суда и вступил в силу. В отношении «заинтересованных граждан», воспользовавшихся услугами военкома, тоже возбуждены уголовные дела — они сейчас рассматриваются судом.Фото: соцсети