Водитель из Забайкальска смог отсудить деньги у АЗС за машину, сломанную из-за некачественного бензина
15 января 2020 23:38
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Водитель повез свою беременную жену в роддом в Читу из поселка Забайкальск. По дороге на участке Могойтуй – Агинское на небольшом подъеме в автомобиле начал слышаться стук из-под капота, как будто двигатель «задыхался», далее на приборной панели загорелись знаки, уведомляющие о поломке двигателя, и машина встала. Автомобиль доехал до Читы, но сначала на буксире до Агинского, а затем на эвакуаторе. Беременная супруга родила в одной из больниц по дороге.
Компания, владеющая АЗС, возместила часть ремонта топливной системы, но водитель обратился в суд, где требовал возместить сумму ремонта полностью и также требовал возмещение морального ущерба. По суду мужчина получил 16,5тысяч рублей, из них 10 компенсация морального вреда и 6,5 тысяч рублей неустойки. Также дополнительно компания выплатила истцу 321 тысячу рублей за ремонт машины и 67 тысяч рублей компенсацию морального вреда.
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