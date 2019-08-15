Власти заявили о деле из-за свалки у аэропорта Жуковский после ЧП с A321
15 августа 2019 23:11
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Речь идет о двух объектах по обращению с отходами: мусороперегрузочной станции ООО «Экосерсвис» и несанкционированной свалки отходов, по делу о которой уже штрафовали ООО «Вымпел К».
В адрес департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу с мая 2017 года поступали жалобы о несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами у СНТ Глушица в городе Жуковский Московской области.
Минэкологии Московской области провело осмотр территории водоохраной зоны озера Глушица. В результате эксперты подтвердили наличие несанкционированной свалки и ООО «Вымпел К» оштрафовали на 500 тыс. руб. по ст. 8.2 КоАП, (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды). Компания штраф не выплатила. После этого ведомство составило протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП (неуплата штрафа) и направило в суд.
Росприроднадзор вынес предписание устранить все нарушения, но «Вымпел К», владеющий незаконной свалкой, не выполнил это требование, в результате чего против компании было возбуждено дело по ст. 17.7 КоАП (невыполнение законных требований прокурора).
Ранее в Минприроды России заявили о необходимости проведения проверки в связи с возможным наличием свалок в районе аэропорта Жуковский. Источник РБК в Минэкологии сообщал, что недалеко от озера Глушица была незаконная свалка, которую рекультивируют, уточнив, что чайки там не живут.
Утром 15 августа пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс U6178 из Москвы в Симферополь, совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Раменском районе Подмосковья, недалеко от аэропорта Жуковский.
Вскоре после взлета самолет столкнулся со стаей чаек, что привело к отказу двигателей. Всего на борту находились 226 человек и семь членов экипажа, все они остались живы. За помощью к медикам обратились 76 человек, включая 19 детей.
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