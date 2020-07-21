Владелец снесенного на Авроре рынка отсудил у города компенсацию

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Руководство «Спарты» хотело взыскать с чиновников 2 540 686,01 рубля, из которых 2 131 249,77 — собственно аренда, а 409 436,24 — проценты за пользование чужими деньгами при неосновательном обогащении.Суд признал действия департамента неосновательным обогащением и удовлетворил иск «Спарты» в полном объеме.Рынок окончательно демонтировали в конце октября прошлого года. После этого владельцы ликвидированных торговых площадей дважды подавали в суд, пытаясь добиться признания незаконности действий городских властей и судебных приставов, а также добиться возвращения территории в аренду. Однако эти иски не принесли «Спарте» успеха. Сейчас на месте бывшего рынка строят сквер с фонтаном.