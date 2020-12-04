Владелец сгоревшей Lada Vesta отсудил у дилера больше 1 млн рублей

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Владелец автомобиля Lada Vesta в 2016 году приобрел свой автомобиль в автосалоне «АвтоТехЦентр Жигули». В 2019 году автомобиль загорелся. В этот период он еще находился на гарантии. Водитель подал в суд на продавца и выиграл дело, передает samarskie-voditeli.ru.

Судебная пожарно-техническая экспертиза показала, что причина возгорания автомобиля – техническая неисправность. В моторном отсеке произошло короткое замыкание. Суд установил, что владелец автомобиля проводил техническое обслуживание и официального дилера вовремя. В последний раз ТО было пройдено за 4 месяца до пожара. Тогда специалисты дилера не обнаружили в автомобиле никаких проблем.

В результате районный суд Оренбурга удовлетворил требования владельца легкового автомобиля и расторгнул договор купли-продажи. В пользу истца было вынесено постановление взыскать с продавца полную стоимость автомобиля в размере 564 тысячи рублей, неустойку – 282 тысячи рублей, штраф - 211,5 тысяч рублей и убытки – 75 тысяч рублей. Также с продавца автомобиля были взысканы и судебные расходы.

В результате автосалон должен выплатить автомобилисту 1 133 100 рублей. Представители дилера подали апелляцию, но вердикт суда был оставлен без изменений.

Фото: соцсети