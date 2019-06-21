Владелец Range Rover Velar отсудил почти 20 млн рублей за неудобное водительское кресло
21 июня 2019 23:09
145
В России последние месяцы активно набирает обороты так называемый автомобильный потребительский терроризм. Так, в мае несколько крупных автопроизводителей совместно обратились к ФСБ и Генпрокуратуре с жалобой на суды, которые, по их мнению, находятся в сговоре с клиентами и выносят несправедливые решения. В результате с автопроизводителей взыскиваются многомилионные штрафы за некачественные автомобили. Один из таких случаев недавно произошел в Волгограде.
Гражданин Альвидас Рубис в декабре 2017 года приобрел и дилера ООО «Арконт ЯЛР» кроссовер Range Rover Velar. Стоимость автомобиля - 6 415 700 рублей. В мае водитель прислал продавцу претензию, в которой говорилось, что в спинке водительского кресла есть инородный предмет. Он неудобен и давит на спину. Автомобиль проверили. Сотрудники дилерского центра пришли к выводу, что проблем с креслом нет, всего его элементы находятся в штатных местах, правильно зафиксированы. Но автомобилист настаивал, что ощущает спиной неудобство и попросил расторгнуть сделку купли-продажи. Ему в этом отказали, так как никто ранее на спинки кресел не жаловался, и признаков дефекта нет.
Получив отказ у дилера, автомобилист обратился в негосударственное экспертное учреждение «Мотус». Оно нашло дефект в кресле, который «влияет на безопасное использование ТС». Имея на руках такое заключение, гражданин подал иск на дилера в районном суде Волгограда.
Районный суд назначил свою экспертизу. Ее проводила компания «Консул». Неисправности не были обнаружены. Истец настоял на еще одной экспертизе. И в этот раз агентство «Меркурий» нашло инородный предмет в кресле. Было выяснено, что толщина наполнителя недостаточная, в результате создается контакт спины водителя с блоком климат-контроля. Как следствие возникает дискомфорт, который влияет на безопасность дорожного движения.
На основании этого заключения суд встал на сторону истца. Дилер обязан вернуть теперь стоимость автомобиля, также выплатить неустойку в 6 672328 рублей и штраф в 6 557 014 рублей. Также дилер должен возместить расходы на экспертизу – еще 25 тысяч рублей. Моральный ущерб водителю был оценен в 1 тысячу рублей (истец требовал 100 тысяч рублей). В результате теперь по решению суда дилер должен выплатить 19 671 042 рубля.
Продавец автомобиля не согласен с данным решением и подает апелляционную жалобу в областной суд, где ходатайствует о проведении новой экспертизы.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
21 июня 2019 23:09
В России последние месяцы активно набирает обороты так называемый автомобильный потребительский терроризм. Закон
144
21 июня 2019 22:46
Сам Кулаков причастность к гибели любовницы отрицает. Он говорит, что в ночь убийства был дома с женой. Закон
154
21 июня 2019 21:14
За зиму на территории за ТЦ "Рента", на участке ООО "Лагуна", появился новый объект строительства. Закон
190
20 июня 2019 18:29
Приговором федерального суда Советского района города Самары Захарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет. Закон
264
19 июня 2019 15:21
На томаты свежие владелец груза предоставил фальсифицированные фитосанитарные документы. Закон
298
19 июня 2019 11:08
Женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет. Закон
268
19 июня 2019 09:35
Что касается организаторов, то они не могут быть полностью освобождены от обеспечения общественной безопасности. Закон
228
Происшествия
21 июня 2019 11:20
Департамент градостроительства готовит иск в суд. Происшествия
357
21 июня 2019 11:06
Материалы проверок направлены в следственные органы. Происшествия
180
21 июня 2019 10:56
Коммунальные службы бьют тревогу и просят свидетелей обратиться в полицию. Происшествия
184
Криминал
21 июня 2019 13:20
Они получили 310 и 40 тысяч рублей. Криминал
203
21 июня 2019 11:57
Один из подозреваемых зашел в помещение и требовал выдать ему 3 миллиона рублей. Криминал
237
21 июня 2019 10:35
Пострадавший ненадолго оставил его на лестничной клетке. Криминал
166
Видео
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
265
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
445
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
404
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
368
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
469
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
466
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
480
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
377
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
633
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
658
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
394
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
709
Мероприятия