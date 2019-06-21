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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Владелец Range Rover Velar отсудил почти 20 млн рублей за неудобное водительское кресло

21 июня 2019 23:09
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В России последние месяцы активно набирает обороты так называемый автомобильный потребительский терроризм.
Автомобилист, купивший дорогой кроссовер Range Rover Velar смог в суде доказать, что спинка кресла водителя с дефектом и поэтому угрожает безопасности дорожного движения, передает samarskie-voditeli.ru со ссылкой на kolesa.ru.

В России последние месяцы активно набирает обороты так называемый автомобильный потребительский терроризм. Так, в мае несколько крупных автопроизводителей совместно обратились к ФСБ и Генпрокуратуре с жалобой на суды, которые, по их мнению, находятся в сговоре с клиентами и выносят несправедливые решения. В результате с автопроизводителей взыскиваются многомилионные штрафы за некачественные автомобили. Один из таких случаев недавно произошел в Волгограде.

Гражданин Альвидас Рубис в декабре 2017 года приобрел и дилера ООО «Арконт ЯЛР» кроссовер Range Rover Velar. Стоимость автомобиля - 6 415 700 рублей. В мае водитель прислал продавцу претензию, в которой говорилось, что в спинке водительского кресла есть инородный предмет. Он неудобен и давит на спину. Автомобиль проверили. Сотрудники дилерского центра пришли к выводу, что проблем с креслом нет, всего его элементы находятся в штатных местах, правильно зафиксированы. Но автомобилист настаивал, что ощущает спиной неудобство и попросил расторгнуть сделку купли-продажи. Ему в этом отказали, так как никто ранее на спинки кресел не жаловался, и признаков дефекта нет.

Получив отказ у дилера, автомобилист обратился в негосударственное экспертное учреждение «Мотус». Оно нашло дефект в кресле, который «влияет на безопасное использование ТС». Имея на руках такое заключение, гражданин подал иск на дилера в районном суде Волгограда.

Районный суд назначил свою экспертизу. Ее проводила компания «Консул». Неисправности не были обнаружены. Истец настоял на еще одной экспертизе. И в этот раз агентство «Меркурий» нашло инородный предмет в кресле. Было выяснено, что толщина наполнителя недостаточная, в результате создается контакт спины водителя с блоком климат-контроля. Как следствие возникает дискомфорт, который влияет на безопасность дорожного движения.

На основании этого заключения суд встал на сторону истца. Дилер обязан вернуть теперь стоимость автомобиля, также выплатить неустойку в 6 672328 рублей и штраф в 6 557 014 рублей. Также дилер должен возместить расходы на экспертизу – еще 25 тысяч рублей. Моральный ущерб водителю был оценен в 1 тысячу рублей (истец требовал 100 тысяч рублей). В результате теперь по решению суда дилер должен выплатить 19 671 042 рубля.

Продавец автомобиля не согласен с данным решением и подает апелляционную жалобу в областной суд, где ходатайствует о проведении новой экспертизы. 
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Закон
21 июня 2019  23:09
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