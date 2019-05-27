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Вину подсудимых можно считать практически доказанной: дело «ТОАЗа» близится к развязке

27 мая 2019 20:36
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С началом каждого нового этапа в уголовном процессе все более явственными становятся предпосылки, что виновные в хищениях понесут справедливое наказание.
В уголовном деле о многомиллиардных хищениях на ОАО «Тольяттиазот», которое слушается в Комсомольском районном суде г. Тольятти, на прошедшей неделе суд продолжил заслушивать прения сторон. Государственное обвинение начало свои прения 17 мая, с 20 по 24 мая прошли прения со стороны истца и потерпевшего – компании «Уралхим», 24 же мая суд объявил перерыв на три дня для подготовки защитников к выступлениям в прениях. Следующее заседание – 29 мая. Его откроют прения потерпевшего – ПАО «Тольяттиазот», передает tltgorod.ru.

В уголовном деле о хищении 86 млрд рублей при продаже продукции ТоАЗа на экспорт подсудимыми по уголовному делу проходят основные акционеры предприятия –– Владимиром и Сергей Махлаи, экс-гендиректор завода Евгений Королев, владелец швейцарской компании Ameropa AG Андреас Циви и директор её дочерней структуры Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер. Хищения производились путём занижения цен на продукцию предприятия и последующей перепродажи этой продукции по рыночной цене.

Гособвинение к этому моменту уже изучило все представленные сторонами доказательства, и к настоящему времени вину подсудимых можно считать практически доказанной. Обвинение запросило для подсудимых от 8 до 9 лет общего режима. С началом каждого нового этапа в уголовном процессе все более явственными становятся предпосылки, что виновные в хищениях понесут справедливое наказание, а украденные деньги вернуться из многочисленных заграничных оффшоров обратно в Россию.

Несмотря на то, что исход процесса вполне очевиден, адвокаты обвиняемых продолжали отчаянно цепляться за соломинку. Так, 21 мая представитель гражданского ответчика «Флорента» Александр Брексендорф прервал судебные прения ходатайством о переходе обратно к судебному следствию, так как ему потребовалось ознакомиться с гражданскими исками. Суд вручил Брексендорфу иски, но прения продолжил.

Чем можно объяснить упорство, доходящее порой до абсурда, с которым адвокаты обвиняемых пытаются помешать судебному процессу? Не исключено, что Махлаи обещали своим адвокатам хорошие гонорары, за то, что им удастся как можно дольше оттягивать момент вынесения приговора. Это позволило бы Махлаям выиграть время и придумать, как уйти от правосудия и выйти из ситуации с минимальными для себя потерями. Нет никаких сомнений, что подсудимые пойдут на любые меры, чтобы сохранить награбленные миллиарды.

И вот 21 мая на правах рекламы было опубликовано «открытое письмо» главе Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву, якобы от лица «трудового коллектива» «ТОАЗа». Оно появилось вскоре после того, как журналисты раскрыли замысел руководства «ТОАЗа» остановить предприятие с целью спровоцировать социальные протесты среди работников завода, привлечь внимание властей и общественности к уголовному процессу, и в конечном итоге оказать давление на суд. Очевидно, что данное письмо на самом деле написано вовсе не рабочими, а самими адвокатами. Если рабочие и составляют коллективное письмо, то их волнуют собственные интересы, а не интересы обвиняемых в мошенничестве хозяев завода, которых большинство работников никогда и не видело.

Тем более что самих работников завода можно считать потерпевшими. Когда огромные средства выводились с «Тольяттиазота», пострадало не только предприятие и его миноритарные акционеры, но и сами рабочие, которые недополучали зарплаты, премии и социальную помощь.

Как мы видим, Махлаи и их адвокаты не гнушаются использовать в своих грязных играх ни коллектив предприятия, ни высокопоставленных российских чиновников.

Ясно одно – совершенные обвиняемыми преступления не должны сойти им с рук. На этапе прений адвокаты подсудимых, вероятно, не оставят попыток помешать правосудию, но справедливое наказание для их подзащитных теперь наверняка лишь вопрос времени.  
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Комментарии



Закон
27 мая 2019  20:36
С началом каждого нового этапа в уголовном процессе все более явственными становятся предпосылки, что виновные в хищениях понесут справедливое наказание.
Вину подсудимых можно считать практически доказанной: дело «ТОАЗа» близится к развязке
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