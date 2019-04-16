Варвара Караулова назвала главной глупостью в жизни попытку примкнуть к террористам
16 апреля 2019 16:49
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"Содеянное и произошедшее – самая большая глупость, которую я когда-либо делала в жизни, за которую я не перестаю себя корить, не перестаю об этом думать. Мне странно слышать, что я в этом не раскаиваюсь", – еле сдерживаясь, чтобы не заплакать, сказала Караулова, прокомментировав слова выступавшего ранее представителя прокуратуры, который заявил, что прокуратура считает досрочное освобождение необоснованным - в том числе потому, что осужденная не раскаивается.
В последнем слове перед вынесением решения Караулова также поблагодарила своих родителей и правозащитников за поддержку.
"Все эти 3,5 года были по-настоящему тяжелыми, может, не столько для тебя, сколько для близких. Мне тяжело находиться под этим вниманием, контролем, когда каждый взгляд просматривается, где тяжело не совершить ошибку. Я понимаю, что больше нужна дома, чем здесь. Я нужна своим близким. Я работать хочу, хочу пойти учиться. Я многое могу, только бы это будущее наступило быстрее, потому что настоящего у меня, можно сказать, нет. Мама, папа, я вас очень люблю", - сказала девушка.
Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ*. Будучи студенткой второго курса МГУ, Караулова втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию. В декабре 2016-го девушка осуждена на 4,5 года колонии.
Уже отбывая наказание, девушка поступила в Московский финансово-промышленный университет "Синергия" на заочное отделение юридического факультета.
Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшей студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), осужденной на 4,5 года колонии за попытку присоединиться к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" (ИГ), сообщил РАПСИ адвокат Сергей Бадамшин.
"Суд удовлетворил наше ходатайство об УДО", — добавил адвокат.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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