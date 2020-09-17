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В Белоруссии глухонемого судили за то, что «громко выкрикивал лозунги»

17 сентября 2020 23:38
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В Белоруссии 23-летнего глухонемого жителя Гомеля по имени Александр пытались привлечь за активное участие в несанкционированном митинге.

В Белоруссии 23-летнего глухонемого жителя Гомеля по имени Александр пытались привлечь за активное участие в несанкционированном митинге. Якобы он «громко выкрикивал лозунги» во время акций протеста, передает znak.com. Об этом сообщает «Радыё Свабода» («Радио Свобода», по решению Минюста, включено в список организаций, выполняющих функции иностранного агента). 

Задержали Александра 12 августа на автобусной остановке. Мать задержанного рассказала, что ОМОН схватил его и потащил в автозак, когда он уже садился в автобус. По словам женщины, ее сын практически не слышит и не говорит, понимает его только она. «Он показывал [милиционерам] на слуховой аппарат, что не слышит, пытался что-то хоть объяснить, но его начали бить — по ногам, по лбу… Потом были синяки, и на спине тоже», — утверждает она.

Позже Александр рассказал, что в автозаке его поставили на колени, а в РОВД положили лицом на пол и не разрешали поднимать голову.

Суд признал вину Александра недоказанной и оправдал его.

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Комментарии

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