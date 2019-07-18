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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В желудке пассажира рейса Москва — Магадан нашли героин на 2 млн рублей

18 июля 2019 14:12
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Возбуждено уголовное дело.
В аэропорту Магадана полиция задержала наркокурьера из Москвы, который перевозил героин на 2 млн рублей, передает РБК. Об этом сообщается на сайте УМВД по региону.

По данным полиции, курьер по доставке наркотиков прибыл из Москвы в магаданский аэропорт Сокол, где его задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков при поддержке СОБР.

В Магаданской областной больнице, куда доставили мужчину, «из внутренних полостей его организма был извлечен контейнер цилиндрической формы, содержащий более 30 граммов героина». Как уточняет издание Vostok.Today, мужчина перевозил героин в желудке.

В полиции отметили, что стоимость содержимого составила бы 2 млн руб.

По факту случившегося возбудили дело по ч. 2 ст. 228 УК России (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).


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