В теме убийства в кафе «Парадиз» появились «воры» и «смотрящие»
22 ноября 2019 22:45
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Полиция стала искать стрелка — сначала за него приняли 66-летнего гражданина Дадаяна, имеющего регистрацию в селе Приволжье, скрывшегося с места ЧП на автомобиле BMWX6. Затем подозреваемый сменился — им стал Армен Даниелян по прозвищу Карабахский.
Уголовное дело по факту убийства Багдасарова расследует Кировский следственный отдел областного СУ СК, оно поручено следователю Чепнян С.Р. Потерпевшая сторона — Арнольд Багдасаров — и его адвокат Андрей Паулов пишут жалобы в управление, указывая на «предполагаемое давление, оказываемое на следствие; предполагаемую необъективность и неполноту расследования». В версии потерпевших, в совершении убийства Багдасарова наряду с Даниеляном «принимали соучастие» также некий Шамик Хачатрян и «его зять по имени Арташ». На видеозаписи, изъятой с места происшествия якобы видно, что именно Шамик Хачатрян указывает Даниеляну, в кого нужно стрелять.
В версии потерпевших, Шамик Хачатрян является родным братом оренбургского «вора в законе» Рашида Хачатряна (он же Рашид Джамбульский) и сам является «смотрящим» по Сызрани, связан с организованной преступной деятельностью. Во двор дома потерпевшего Арнольда Багдасарова 29 сентября 2019 года ночью была брошена подожженная бутылка с горючей жидкостью, и потерпевшие считают, что следователя Чепнян тоже могут пытаться запугать. «Все участники конфликта и его свидетели — армяне, убийство произошло на дне рождения одного из представителей армянской диаспоры. Следователь, в производстве которого находится в настоящее время уголовное дело, также армянин. Очевидно, что при производстве следственных действий и не в рамках его служебной деятельности на следователя может быть оказано психическое и иное давление как со стороны обвиняемых и подозреваемых, так и со стороны потерпевших и иных представителей армянской диаспоры, угрозы в отношении родственников следователя, проживающих за пределами РФ», — заявил «СО» ОНЛАЙН» Андрей Паулов.
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