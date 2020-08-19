В полицию Самары поступило сообщение о ложном акте терроризма

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В июле текущего года на пульт дежурного отдела полиции поступило сообщение от жителя города Самары о якобы планируемом им совершении террористического акта.Установлено, что звонившим, являлся мужчина 1954 года рождения, который реальных намерений и возможностей по совершению террористического акта не имел и предоставил ложную информацию из хулиганских побуждений.14 августа 2020 года на основании результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».Заведомо ложное сообщение об акте терроризма – это уголовно наказуемое деяние! В результате подобных действий причиняется серьезный материальный ущерб гражданам. Сотрудниками полиции и ФСБ по Самарской области проводятся мероприятия по противодействию распространения заведомо ложных сообщений об акте терроризма.Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшие причинение крупного ущерба наказывается штрафом в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области