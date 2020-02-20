В обуви пассажирки рейса Лос-Анджелес — Москва нашли пропавшие у соседки $40 тысяч
20 февраля 2020 18:23
79
Потерпевшая вышла из самолёта и только потом поняла, что поясной сумки с деньгами при ней нет. Она обратилась к полицейским, и они осмотрели воздушное судно. На борту пропажи не оказалось, а денежный след вёл к сидевшей рядом с женщиной семейной паре. По словам членов экипажа, те подозрительно медлили с выходом из самолёта. Супругов задержали во время регистрации на рейс в Ереван.
— Женщина с трудом передвигалась, ссылаясь на состояние здоровья, но, как выяснилось, нормально идти ей мешали спрятанные в кроссовках стопки денежных купюр. Вторая часть денежных средств была изъята из внутреннего кармана куртки её супруга, — рассказали в Управлении на транспорте МВД России по ЦФО.
Против четы возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере", подозреваемые задержаны.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
20 февраля 2020 18:46
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет. Закон
76
20 февраля 2020 18:23
Гражданка Армении умудрилась потерять в самолёте во время перелёта из Лос-Анджелеса в Москву 40 тысяч долларов. Закон
78
20 февраля 2020 17:45
"Деньги вымогались с коммерсантов за заключение контрактов." Закон
90
20 февраля 2020 16:25
Он получил от своего непосредственного подчиненного взятку в 500 тысяч рублей за незаконное бездействие. Закон
117
19 февраля 2020 23:42
Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания против экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы. Закон
271
19 февраля 2020 19:55
В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело за укрывательство этого преступления. Закон
261
18 февраля 2020 19:16
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Закон
245
Происшествия
20 февраля 2020 13:30
Чтобы освободить проезд, сотрудникам части пришлось вызвать на место инспекторов ГАИ. Происшествия
153
20 февраля 2020 11:46
Она попала в больницу. Происшествия
177
20 февраля 2020 09:59
Полицейские останавливают автомобили должников, а приставы накладывают на них арест. Происшествия
170
Криминал
20 февраля 2020 10:33
Ему грозит лишение свободы на срок до двадцати лет. Криминал
173
20 февраля 2020 09:27
В отношении владельца квартиры возбуждено уголовное дело. Криминал
170
19 февраля 2020 13:42
Он похитил деньги, предназначенные на выплату пенсии. Криминал
195
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
338
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
779
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2700
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1121
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2219
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1683
Фоторепортажи
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
478
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
534
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1268
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1775
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1790
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
2146
Мероприятия