В обуви пассажирки рейса Лос-Анджелес — Москва нашли пропавшие у соседки $40 тысяч

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Потерпевшая вышла из самолёта и только потом поняла, что поясной сумки с деньгами при ней нет. Она обратилась к полицейским, и они осмотрели воздушное судно. На борту пропажи не оказалось, а денежный след вёл к сидевшей рядом с женщиной семейной паре. По словам членов экипажа, те подозрительно медлили с выходом из самолёта. Супругов задержали во время регистрации на рейс в Ереван.— Женщина с трудом передвигалась, ссылаясь на состояние здоровья, но, как выяснилось, нормально идти ей мешали спрятанные в кроссовках стопки денежных купюр. Вторая часть денежных средств была изъята из внутреннего кармана куртки её супруга, — рассказали в Управлении на транспорте МВД России по ЦФО.Против четы возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере", подозреваемые задержаны.Фото: соцсети