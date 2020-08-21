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В ходе сегодняшнего заседания суда Ефремов заявил, что отказался от обоих своих адвокатов

21 августа 2020 19:17
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По словам Эльмана Пашаева, Ефремов посчитал, что адвокат вызывает раздражение у судьи.
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал отказ артиста от его услуг "законным правом" подсудимого. Об этом бывший защитник заявил в беседе с ТАСС.

"Это его законное право. В суде нам не давали работать и представлять свою позицию. Ефремов сказал мне в перерыве, что у судьи я и моя коллега Шаргородская вызываем раздражение", - сказал он.

Пашаев также подчеркнул, что останется консультантом Ефремова. "Он поступил достойно, оставив меня консультантом. Я считаю, что достойно выполнял свои обязанности", - сказал он.

В ходе сегодняшнего заседания суда Ефремов заявил, что отказался от обоих своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Они останутся в качестве консультантов. Артист подчеркнул, что решение он принял самостоятельно.

Пашаев поможет найти артисту нового защитника. Об этом он сам заявил ТАСС.

"Я, конечно, помогу. У него [Ефремова] пять дней, чтобы найти нового защитника. Если он этого не сделает, ему дадут защитника по назначению", - сказал он.



Фото: пресс-служба Пресненского районного суда Москвы / АГН «Москва»/РБК
 
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Комментарии


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21 августа 2020  19:17
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