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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В деле полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова всплыли имена высокопоставленных офицеров полиции

28 октября 2019 20:32
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Оба имени прозвучали на допросе свидетеля Александра Орлова, который и отправил Сазонова за решетку.
Это замначальника полиции УМВД Самары Игорь Сизоков и руководитель отдела потребительского рынка того же подразделения Александр Кочерыгин. Оба имени прозвучали на допросе свидетеля Александра Орлова, который и отправил Сазонова за решетку. В версии Орлова, Сазонов якобы упоминал в беседах Сизокова и Кочерыгина, как «ребят, которым тоже надо будет давать», передает «СО» ОНЛАЙН.

Карьера полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова оборвалась летом 2018 года, когда его задержали в ресторане Vacuum в момент получения денежного вознаграждения в сумме 100 тыс. руб. от своего бывшего сослуживца Александра Орлова. Орлов в начале 2000-х работал в Ленинском РОВД, затем ушел на пенсию и стал сотрудничать с собственниками участков под городскими рынками, которые традиционно считались вотчиной «законовской» ОПГ, некогда крупнейшей в Самаре. В итоге бывший правоохранитель стал «специалистом по взаимодействию» как минимум с двумя правоохранителями — бывшим прокурором Безенчукского района Андреем Павловым, недавно осужденным на реальный срок в колонии, и Дмитрием Сазоновым (он сейчас подсудимый). Обоих своих контрагентов Орлов сдал сотрудникам ФСБ.

Как выяснилось на недавнем допросе г-на Орлова в суде Ленинского района, адресатов взяток могло быть больше. На вопрос гособвинителя Святослава Михайловского: «Триста тысяч рублей ежемесячно предназначались только ему, или еще кому-то?», Орлов отвечал: «Сизоков, начальник МОБ УВД (Игорь Сизоков, заместитель начальника полиции УМВД РФ по городу Самаре по охране общественного порядка. — Прим. «СО» ОНЛАЙН») и Кочерыгин, начальник отдела потребительского рынка (Александр Кочерыгин, начальник отдела по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и административного законодательства УВД по городу Самара. — Прим. «СО» ОНЛАЙН»). Сазонов говорил, что этим ребятам тоже надо будет давать».

Если Александр Кочерыгин упоминается в привязке к истории Дмитрия Сазонова впервые, то у г-на Сизокова проблемы в связи с этим конфликтом возникали ранее. Осенью 2018 года дома и на работе у Сизокова и еще одного офицера УМВД РФ по городу Самаре — начальника полиции Вячеслава Хомских — прошли обыски в рамках следствия по делу Сазонова. ФСБ и СК искали у Сизокова и Хомских дорогостоящие подарки, якобы подаренные им лидерами «законовского» ОПС. Вообще, о крышевании ОПС «Законовские» высокопоставленными чинами областного ГУ МВД неофициально говорилось давно, но под статью УК РФ пока попал лишь Дмитрий Сазонов. 
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Комментарии



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