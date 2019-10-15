В деле нападавших на Айвара Кинжабаева — еще трое потерпевших

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Вскоре исполнители и организаторы этих двух преступлений были задержаны. В СИЗО попали Василий Грак (его следствие считает старшим в преступной группе), братья Павел и Василий Немовы, Максим Фольц, Валентин Сарибеков, Федор Колычев и Яков Калинкин. Организатором нападений следствие считает 60-летнего Андрея Филимошина, в 90-е отсидевшего срок за создание банды, грабившей дома «цеховиков», ювелиров и богатых цыган.В день задержания Филимошина в «убойный отдел» полиции пришел еще один потерпевший — бизнесмен Владимир Патрин, избитый в Кротовке весной 2018 года. Затем потерпевшим признали индивидуального предпринимателя из Алексеевки Григория Мукоедова — на него в феврале 2016 года напали в его собственном гараже.И вот в начале октября 2019 года были задокументированы сразу три новых преступных эпизода группы Грака.Одним из новых потерпевших является собственник магазина «Рощинский» в одноименном поселке, 38-летний Евгений Петин. На Петина напали 21 июля 2016 года. Его избили металлическими прутьями и ранили ножом. Потерпевшего госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой, включающей перелом теменной кости.В августе 2017 года в селе Тимашево Кинель-Черкасского района был избит 36-летний Сергей Ключников — его госпитализировали с закрытым переломом большеберцовой кости и переломом носа.Третья жертва — некогда близкий к полукриминальным кругам Самары 48-летний Владислав Танаев. Ему сломали обе голени и причинили легкую закрытую черепно-мозговую травму. Сумма вознаграждения за нападение составляла 20-30 тыс. руб. каждому участнику.