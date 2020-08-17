В Волжском районе задержали мужчину, который жарил на костре наркотики

173

Недалеко от села Курумоч мужчина жарил на костре части дикорастущего растения в металлической емкости. Полицейские в присутствии понятых изъяли емкость. В результате исследования установлено, что изъятым является вещество массой более 97 граммов, содержащее наркотическое средство - тетрагидроканабиол массой 0,087 грамма, что является значительным размером.Подозреваемый пояснил стражам правопорядка, что наркотики он планировал в последующем употребить. В настоящее время отделом дознания отдела МВД России по Волжскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области