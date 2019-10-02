В Вольске двух полицейских подозревают в избиении до смерти задержанного пьяного мужчины вблизи кладбища

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Ранее в прокуратуре области заявили, что двое полицейских в Вольске задержаны по подозрению в том, что 26 сентября на служебной машине отвезли задержанного на улице города пьяного мужчину в район кладбища и избили до смерти. В тот же день мужчину мёртвым нашли прохожие. Возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Расследование дела взял под личный контроль прокурор области Сергей Филипенко."Руководством ГУМВД по Саратовской области принято решение об увольнении данных сотрудников и их непосредственных руководителей из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а также о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности вышестоящих руководителей", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что двух сержантов по подозрению в совершении преступлении задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники собственной безопасности и уголовного розыска регионального главка МВД.Служебная проверка в межмуниципальном отделе МВД России "Вольский" продолжается, добавил представитель пресс-службы.Фото: СУ СКР по Саратовской области