В Туве поймали шестерых из девяти сбежавших из изолятора задержанных
15 апреля 2019 21:00
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Одного из мужчин, 1987 года рождения, задержали вблизи населенного пункта Кызыл-Мажалык, второго, 1989 года рождения, в городе Ак-Довурак.
Накануне из изолятора в Барун-Хемчикском районе сбежали девять задержанных, когда их вывели за вещами в каптерку. Двое беглецов напали на дежурного полицейского и нанесли ему несколько ударов ножом. Пострадавшего госпитализировали, его жизнь вне опасности.
Среди беглецов — осужденные и подследственные по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже и разбое, а также подсудимые по статьям об убийстве и краже.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, к нему присоединено дело по факту побега.
Кроме того, против и. о. начальника отдела МВД "Барун-Хемчикский" возбуждено уголовное дело о халатности. По версии следствия, в нарушение инструкций он назначил дежурным стажера, не прошедшего аттестацию.
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