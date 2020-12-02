В Тольятти возбуждено уголовное дело: сотрудник полиции подозревается в получении взятки 

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Днем 1 декабря 2020 года сотрудниками оперативно-розыскного отдела (дислокация г. Тольятти) ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области на рынке автозапчастей, расположенном в г. Тольятти, по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения задержан сотрудник одного из подразделений УМВД России по г. Тольятти. По версии оперативников, за 62 500 рублей он пообещал предпринимателю не проводить проверочных мероприятий по выявлению административных правонарушений в сфере торговли автозапчастями на одном из ООО г. Тольятти.

По материалам, собранным сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области, СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Начальником ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенантом полиции Александром Винниковым по данному факту назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, передает пресс-служба ГУ МВД России по самарской области.

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