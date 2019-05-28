В Тольятти заведены уголовные дела на двух рыбаков-браконьеров

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16 и 17 мая сотрудниками Тольяттинского линейного отдела полиции в ходе рейдовых мероприятий, проводимых на акватории реки ВолгаСаратовского водохранилища, выявлены двое граждан 1992 и 1993 г.р., занимающихся незаконной добычей водных биологических ресурсов.Установлено, что мужчины, используя снаряжение для подводной охоты, применение которого запрещено в нерестовый период с 20 апреля по 10 июня, незаконно добыли несколько экземпляров рыбы различных пород (лещ, щука, карась, судак).Своими действиями мужчины причинили рыбным запасам ущерб на сумму 3850 и 7110 рублей.Группой дознания Тольяттинского линейного отдела полицииВозбуждены уголовные дела по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до двух лет, передает пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.Фото: pixabay.com