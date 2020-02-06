В Тольятти задержан подозреваемый в убийстве, находящийся в розыске

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Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".После совершения преступления подозреваемый – мужчина, 1985 года рождения, скрылся и был объявлен в розыск.6 февраля 2020 года злоумышленника задержали, в настоящее время проводится его допрос, в ближайшее время будет избрана мера пресечения. Мотив и обстоятельства совершенного преступления устанавливаются.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области