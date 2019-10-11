В Тольятти сотрудник ветеринарной службы за взяточничество пойдет под суд

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Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении главного специалиста тольяттинской станции по борьбе с болезнями животных ГБУ «Самарское ветеринарное объединение», обвиняемого в совершении 4 преступлений по статье "Получение взятки" и 2 преступлений по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".По версии следствия, в период с 2016 года по 2018 год обвиняемый неоднократно получал взятки на общую сумму более 722 тысяч рублей за оформление и выдачу ветеринарно – сопроводительных документов на реализуемую продукцию, без проведения осмотра и идентификации продукции животного происхождения.Кроме того, в результате действий обвиняемого, партия говядины в 988 килограмм была поставлена через в воинскую часть, по результатам исследования которой установлено наличие в продукции бактерий «Listeria monocytogenes», что создало реальную угрозу безопасности жизни и здоровья потребителейОперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.Уголовное дело направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.