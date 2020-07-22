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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Тольятти сотрудник УФСИН подозревается в получении взятки

22 июля 2020 21:06
166
Подозреваемый получил от гражданина взятку в 100 тысяч рублей за незаконные действия.
Возбуждено уголовное дело в отношении инспектора филиала по Автозаводскому району города Тольятти ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области, подозреваемого в получении взятки.

Подозреваемый получил от гражданина взятку в 100 тысяч рублей за незаконные действия - послабление режима самоизоляции мужчины, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 



Фото:   пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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Комментарии


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22 июля 2020  21:06
Подозреваемый получил от гражданина взятку в 100 тысяч рублей за незаконные действия.
В Тольятти сотрудник УФСИН подозревается в получении взятки
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