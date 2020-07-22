В Тольятти сотрудник УФСИН подозревается в получении взятки

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Подозреваемый получил от гражданина взятку в 100 тысяч рублей за незаконные действия - послабление режима самоизоляции мужчины, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области