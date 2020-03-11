В Тольятти председатель правления одного из ТСЖ использовал подложные квитанции на оплату ЖКХ
11 марта 2020 15:12
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По данным сотрудников полиции, поступившие от жителей многоквартирного дома в качестве оплаты за коммунальные услуги денежные средства, подозреваемый не перечислил на расчетный счет ресурсоснабжающей организации и распорядился ими по своему усмотрению. Общий причиненный ущерб составил 250 тысяч рублей.
СУ Управления МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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