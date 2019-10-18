В Тольятти предотвращено заказное убийство. Видео
18 октября 2019 16:17
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По версии следствия, в 2019 году подозреваемый, действуя из-за возникших личных неприязненных отношений к своему бывшему коммерческому партнеру, решил организовать его убийство. После этого он обратился к своему знакомому с предложением о совершении преступления, пообещав в качестве оплаты частичное погашение долга. Мужчина согласился, однако позже обратился в правоохранительные органы и рассказал о готовящемся преступлении.
Через некоторое время подозреваемый передал предполагаемому исполнителю, который действовал уже в рамках оперативного мероприятия, необходимую информацию о месте проживания потерпевшего и используемом им автотранспорте, а также денежные средства для приобретения огнестрельного оружия.
17 октября 2019 года в городе Тольятти сотрудниками УУР ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке сотрудников СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области подозреваемый был задержан. 18 октября 2019 года в федеральном суде Самарского района города Самары будет рассматриваться ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Видео здесь.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской облас
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