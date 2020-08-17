В Тольятти полицейские задержали подозреваемую в нарушении авторских прав

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я.Подозреваемой в нарушении авторских прав оказалась безработная ранее не судимая жительница Тольятти 1998 года рождения.По данным оперативников, злоумышленница реализовала контрафактное программное обеспечение – систему трехмерного проектирования. Общая сумма ущерба, причиненного правообладателю – одному из обществ с ограниченной ответственностью, составила более 2 миллионов рублей.Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение авторских и смежных прав». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Полицейские принимают меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям на территории губернии, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области