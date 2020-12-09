В Тольятти  один из покупателей попытался расплатился фальшивой купюрой в 5 000 рублей

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В полицию обратился владелец одной из торговых точек продовольственного рынка в Центральном районе Тольятти с сообщением, что один из покупателей попытался расплатился за товар купюрой номиналом 5 000 рублей с признаками подделки. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа.

До прибытия полицейских скрыться с места происшествия предполагаемому злоумышленнику не позволила охрана торговой точкой.

Сотрудники полиции установили личность задержанного. Им оказался 55-летний безработный житель Новокуйбышевска. По данным полицейских ранее к уголовной ответственности не привлекался. Как установили полицейские, до задержания мужчина успел приобрести продукты в двух отделах, расплатившись фальшивыми купюрами.

В ходе досмотра в присутствии понятых стражи порядка обнаружили у мужчины 11 купюр номиналом по 5 тысячи рублей. Согласно справки эксперта денежные средства изготовлены самодельным способом.

Отделом по расследованию преступлений Тольятти возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять все подробности произошедшего, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области