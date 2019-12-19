В Тольятти лесник получил 270 тысяч рублей за разрешение незаконной вырубки сосен на территории лесничества

86

Из материалов проверки следует, что мужчина, являясь должностным лицом одного из лесничеств Самарской области, получил незаконное денежное вознаграждение от местного жителя в размере 270 тысяч рублей за разрешение вырубки сосен на территории лесничества.По результатам рассмотрения материала проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.