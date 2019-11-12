В Тольятти директор школы за растрату пойдет под суд

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Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении директора МБОУ городского округа Тольятти, обвиняемой по статье "Присвоение или растрата вверенного имущества".По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год обвиняемая, используя свое служебное положение, начислила стимулирующие выплаты в размере более 555 тысяч рублей нескольким сотрудникам МБОУ, которые не соответствовали квалификационным требованиям к указанным должностям, тем самым совершив растрату.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.